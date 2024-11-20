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Osmaniye'de Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 20:19
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 20:19
Osmaniye'de Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli İlçesinde Feci Trafik Kazası

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. K.A. yönetimindeki 80 KP 857 plakalı otomobil, Kadirli-Andırın kara yolu Yukarı Çiyanlı köyü yakınlarında H.T. idaresindeki 80 LN 778 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kaza Sonrası Acil Yardım Harekete Geçti

Kaza ihbarının ardından, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hızla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, kazanın sebebine dair soruşturma başlattı.

Bu tür kazaların sık yaşandığı bölgede, sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymalarının önemi bir kez daha vurgulanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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