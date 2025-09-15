Osmaniye'de Traktör Sulama Kanalına Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı

Kadirli'nin Erdoğdu köyünde 25 DU 159 plakalı traktör sulama kanalına devrildi; sürücü Oktay Belkırık ağır yaralı olarak Kadirli ve Osmaniye Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 17:37
Kadirli - Erdoğdu köyü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Erdoğdu köyünde bir traktör sulama kanalına devrildi. Olayda sürücü Oktay Belkırık ağır yaralandı.

25 DU 159 plakalı traktörü kullanan Belkırık'ın kanal kenarında devrildiği öğrenildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından kanaldan çıkarılan Belkırık, olay yerine gelen ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan ilk müdahalelerin ardından Belkırık'ın hayati tehlikesi bulunması nedeniyle tedavisine devam edilmek üzere Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

