Osmaniye'de Traktör Sulama Kanalına Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı

Kadirli - Erdoğdu köyü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Erdoğdu köyünde bir traktör sulama kanalına devrildi. Olayda sürücü Oktay Belkırık ağır yaralandı.

25 DU 159 plakalı traktörü kullanan Belkırık'ın kanal kenarında devrildiği öğrenildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından kanaldan çıkarılan Belkırık, olay yerine gelen ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan ilk müdahalelerin ardından Belkırık'ın hayati tehlikesi bulunması nedeniyle tedavisine devam edilmek üzere Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.