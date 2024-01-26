Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli gözaltına alındı
Osmaniye'de yapılan operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ve kaçak sigara bulundu. Operasyonlarda yakalanan 11 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12- 24 Ocak tarihlerinde jandarma bölgesinde operasyonlar gerçekleştirdi. Şüpheli adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 380 paket kaçak sigara, 22 gram kubar esrar, 8 gram toz esrar, 5 gram skunk, 3 gram bonzai ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.
Uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak, satın almak ve 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununu ihlal etmek suçlarından gözaltına alınan 11 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.