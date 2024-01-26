Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli gözaltına alındı

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12- 24 Ocak tarihlerinde jandarma bölgesinde operasyonlar gerçekleştirdi. Şüpheli adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 380 paket kaçak sigara, 22 gram kubar esrar, 8 gram toz esrar, 5 gram skunk, 3 gram bonzai ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.





Uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak, satın almak ve 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununu ihlal etmek suçlarından gözaltına alınan 11 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.