Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 33 şüpheli gözaltına alındı
Osmaniye'de uyuşturucu ticareti yapanlara karşı sürdürülen mücadelede 33 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
İl Emniyet Müdürlüğü, 1-7 Ocak tarihleri arasında kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin ev ve iş yerlerine baskın yaptığını duyurdu.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
OPERASYONDA 20 KİLO SENTETİK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda 20 kilo 434 gram skunk, 24,1 gram eroin, 304,47 gram esrar, 6 adet ecstasy hap ve ruhsatsız 2 adet silah bulundu.