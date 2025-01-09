Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonunda 5 Zanlı Tutuklandı

Osmaniye'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı ve büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 12:31
Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonunda 5 Zanlı Tutuklandı

Osmaniye'de Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Operasyon

Osmaniye'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde, 5 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere karşı bir çalışma başlattı.

Operasyon Detayları

Bu kapsamda belirlenen bazı evler, iş yerleri ve araçlarda yapılan aramalarda toplamda 9 kilo 364 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, eroin ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, cumhuriyet savcılığına çıkarıldı ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı. Belirlenen...

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı. Belirlenen bazı ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 9 kilo 364 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve eroin ile 4 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

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