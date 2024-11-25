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Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kişi Tutuklandı

Osmaniye'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 21 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 7 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 10:32
Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kişi Tutuklandı

Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu!

Osmaniye'de, güvenlik güçlerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 21 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda, gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Emniyet Ekipleri Hareke Geçti

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirledikleri bir uygulama noktasında şüpheli görülen bir yolcu otobüsü ve otomobili durdurdu. Yapılan aramalarda, yolcu otobüsünün bagajındaki bir çanta ile otomobilin bagajında uyuşturucu madde bulundu.

Tutuklanma Süreci

Yakalanan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılar, yapılan yargılama sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu operasyon, Osmaniye'de yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünün bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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