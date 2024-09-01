Osmaniye'de Yangın: 76 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Osmaniye'de Trajik Yangın Olayı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen üzücü yangın vakasında, 76 yaşındaki Melek Kara yaşamını yitirdi. Yangın, Kara'nın Karacaaliler Mahallesi'ndeki tek katlı evinde, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü başladı.
Yangın İhbarı ve Müdahale
Yangının çıkışıyla birlikte, olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin özverili müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Olay Sonrası Gelişmeler
Bölgedeki incelemeler sonucunda, yalnız yaşayan Melek Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kara'nın cenazesi otopsi işlemleri için Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evde çıkan yangında bir kadın yaşamını yitirdi.