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Osmaniye'de Yangın Çıkan Tankere Çarpan Diğer Tanker Devrildi

Osmaniye'de yaşanan trafik kazasında, yangın çıkan tankere çarpan bir tanker yola devrildi. İtfaiye müdahale etti.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 17:38
Osmaniye'de Yangın Çıkan Tankere Çarpan Diğer Tanker Devrildi

Osmaniye'de Yangın Olayı ve Kazanın Detayları

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi yakınlarında, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda meydana gelen korkunç bir kazada, yangın çıkan bir tankere çarpan başka bir tanker devrildi. Kazaya karışan tanker, 73 SJ 904 plakalıydı ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemedi.

Kazanın Seyri ve İtfaiye Müdahalesi

Kaza, yol kenarındaki bariyerlere çarparak kontrolden çıkan tankerin arka kısmından alev almasıyla başladı. Çarpma sesinin duyulmasının ardından, hemen arkasından gelen başka bir tanker, yangın alanına çarparak yola devrildi.

Aciliyetle Müdahale Edildi

Olayın ardından olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hızla gelen itfaiye ekipleri, devrilen tankerden çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

Ulaşımda Aksamalar Yaşandı

Yangın sonrası devrilen tankerden akan akaryakıt nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Ancak, ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda ulaşım kısa sürede yeniden açıldı. Kazanın detayları hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Osmaniye'de yangın çıkan tankere çarpan başka bir tanker yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine...

Osmaniye'de yangın çıkan tankere çarpan başka bir tanker yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tankerdeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Osmaniye'de yangın çıkan tankere çarpan başka bir tanker yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine...

Osmaniye'de yangın çıkan tankere çarpan başka bir tanker yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tankerdeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Osmaniye'de yangın çıkan tankere çarpan başka bir tanker yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine...

Osmaniye'de yangın çıkan tankere çarpan başka bir tanker yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tankerdeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Osmaniye'de yangın çıkan tankere çarpan başka bir tanker yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine...

Osmaniye'de yangın çıkan tankere çarpan başka bir tanker yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tankerdeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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