Osmaniye’de Yeniden İnşa Hızlandı: 127 Konut ve 28 İşyeri 45 Günde Tamamlanacak

Osmaniye'de deprem sonrası Rahime Hatun Rezerv Alanı'nda 127 konut ve 28 iş yerinin yapımı sürüyor; projeler 45 gün içinde tamamlanacak.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 11:34
Osmaniye’de Yeniden İnşa Hızlandı: 127 Konut ve 28 İşyeri 45 Günde Tamamlanacak

Osmaniye’de Yeniden İnşa Hızlandı: 127 Konut ve 28 İşyeri 45 Günde Tamamlanacak

Deprem sonrası kalıcı konut ve iş yeri projelerinde sona yaklaşıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar gören Osmaniye’de, yaraların sarılması ve kentin yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Deprem sonrası başlatılan kalıcı konut ve iş yeri projeleri, vatandaşların güvenli yaşam alanlarına kavuşması açısından kritik önem taşıyor. Modern mimariyle inşa edilen yeni yapılar, hem dayanıklılık hem de yaşam kalitesi açısından öne çıkıyor.

Rahime Hatun Mahallesi’nde rezerv alan olarak belirlenen bölgede yapımı süren 127 kalıcı konut ve 28 iş yerinde sona yaklaşıldı. Yetkililer, çalışmaların gece gündüz sürdüğünü ve projelerin 45 gün içinde tamamlanacağını bildirdi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz alandaki çalışmaları yerinde denetleyerek, "Şu anda Rahime Hatun Rezerv Alanında yapımı devam eden 127 konutumuzun ve 28 iş yerimizin yapıldığı alandayız. 45 gün içinde inşallah burası tamamlanmış olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız öncülüğünde TOKİ’ye yaptırılan bu dairelerimiz ve iş yerlerimiz sağlam, kaliteli ve dayanıklı olarak yapılıyor. Osmaniye’mizde burayla birlikte İstasyon Caddesi, Esenevler, Alibeyli-1 Mehmet Eminler Konağı yanı, Alibeyli-2 Zafer Camii arkası rezerv alanlarında çalışmalar devam ediyor. Metin Tamer ve Sefa Evler Sitesi tamamlandı, teslimini gerçekleştiriyoruz." dedi.

Vali Yılmaz, projelerin Osmaniye’nin şehir dokusuna katkı sağlayacağına vurgu yaparak, "Gerçekten projeleri güzel, özenle hazırlanmış ve bu çalışmalar tamamlandığında Su Parkının olduğu yerde yapılan çalışmalar ve bütün bu alanlarda yaptığımız çalışmalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından TOKİ ya da Emlak Konut tarafından yapılan konut ve iş yerleri. Osmaniye’mizin mimarisine ve şehir yapısına gerçek anlamda değer katacak bu yapılar. Bu çalışmalar sıkı bir kontrol ve denetim takibiyle yapılmaktadır. Konutlarımızı bir an evvel tamamlayıp kıymetli hemşerilerimizin hizmetine sunmak için canla, başla, heyecanla, gayretle çalışıyoruz. Osmaniye’mize, kıymetli hemşerilerimize hizmet ettikçe, onları mutlu ettikçe, onların yüzleri güldükçe, biz de mutlu oluyoruz, daha bir azimle, gayretle çalışıyoruz. Kıymetli hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun şimdiden inşallah." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projelerin güvenlik, kalite ve dayanıklılık standartlarına uygun olarak tamamlanacağını belirtiyor. Osmaniye genelinde birçok rezerv alanda sürdürülen çalışmaların, kentin yeniden yapılanmasında belirleyici rol oynaması bekleniyor.

OSMANİYE’DE YENİDEN İNŞA SÜRECİ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

OSMANİYE’DE YENİDEN İNŞA SÜRECİ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

OSMANİYE’DE YENİDEN İNŞA SÜRECİ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tarsus Festivali'nde Tarih ve Kültür Buluşması
2
Meloni Roma’da Abbas ile Görüştü: Gazze için Trump Planının Hızlı Uygulanması Çağrısı
3
ETÜ'de Yürüyüş: Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans
4
Hakkari-Van Karayolu'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı
5
Osmangazi’de Organik Ahududu Seferberliği: Bağlı Mahallesi'nde Erken Hasat
6
Söke Devlet Hastanesi'nden Organ Bağışı Farkındalığı
7
Kahramanmaraş'ta motosikletli çiftin kask kamerasına yansıyan kaza

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik