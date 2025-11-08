Osmaniye’de Yeniden İnşa Hızlandı: 127 Konut ve 28 İşyeri 45 Günde Tamamlanacak

Deprem sonrası kalıcı konut ve iş yeri projelerinde sona yaklaşıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar gören Osmaniye’de, yaraların sarılması ve kentin yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Deprem sonrası başlatılan kalıcı konut ve iş yeri projeleri, vatandaşların güvenli yaşam alanlarına kavuşması açısından kritik önem taşıyor. Modern mimariyle inşa edilen yeni yapılar, hem dayanıklılık hem de yaşam kalitesi açısından öne çıkıyor.

Rahime Hatun Mahallesi’nde rezerv alan olarak belirlenen bölgede yapımı süren 127 kalıcı konut ve 28 iş yerinde sona yaklaşıldı. Yetkililer, çalışmaların gece gündüz sürdüğünü ve projelerin 45 gün içinde tamamlanacağını bildirdi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz alandaki çalışmaları yerinde denetleyerek, "Şu anda Rahime Hatun Rezerv Alanında yapımı devam eden 127 konutumuzun ve 28 iş yerimizin yapıldığı alandayız. 45 gün içinde inşallah burası tamamlanmış olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız öncülüğünde TOKİ’ye yaptırılan bu dairelerimiz ve iş yerlerimiz sağlam, kaliteli ve dayanıklı olarak yapılıyor. Osmaniye’mizde burayla birlikte İstasyon Caddesi, Esenevler, Alibeyli-1 Mehmet Eminler Konağı yanı, Alibeyli-2 Zafer Camii arkası rezerv alanlarında çalışmalar devam ediyor. Metin Tamer ve Sefa Evler Sitesi tamamlandı, teslimini gerçekleştiriyoruz." dedi.

Vali Yılmaz, projelerin Osmaniye’nin şehir dokusuna katkı sağlayacağına vurgu yaparak, "Gerçekten projeleri güzel, özenle hazırlanmış ve bu çalışmalar tamamlandığında Su Parkının olduğu yerde yapılan çalışmalar ve bütün bu alanlarda yaptığımız çalışmalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından TOKİ ya da Emlak Konut tarafından yapılan konut ve iş yerleri. Osmaniye’mizin mimarisine ve şehir yapısına gerçek anlamda değer katacak bu yapılar. Bu çalışmalar sıkı bir kontrol ve denetim takibiyle yapılmaktadır. Konutlarımızı bir an evvel tamamlayıp kıymetli hemşerilerimizin hizmetine sunmak için canla, başla, heyecanla, gayretle çalışıyoruz. Osmaniye’mize, kıymetli hemşerilerimize hizmet ettikçe, onları mutlu ettikçe, onların yüzleri güldükçe, biz de mutlu oluyoruz, daha bir azimle, gayretle çalışıyoruz. Kıymetli hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun şimdiden inşallah." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projelerin güvenlik, kalite ve dayanıklılık standartlarına uygun olarak tamamlanacağını belirtiyor. Osmaniye genelinde birçok rezerv alanda sürdürülen çalışmaların, kentin yeniden yapılanmasında belirleyici rol oynaması bekleniyor.

