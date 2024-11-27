Osmaniye'de Yıkılan Bilge Sitesi Davasında Tutuklama ve Tahliye Kararları

Osmaniye'de Bilge Sitesi Davasında Önemli Gelişmeler

Osmaniye'de, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi sonucunda 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi'nin yıkılmasıyla ilgili dava kapsamında, önemli kararlar alındı. Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, binanın yapıldığı dönemde Osmaniye Belediyesi İmar Müdürü olan Kadir Kara ile bir müdürlük çalışanı için tutuklama kararı verildi.

Duruşma Detayları ve Savunmalar

Tutuklu müteahhitler Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı. Ek olarak, eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve diğer müdürlük çalışanları duruşma salonundaydı.

Kadir Kara, savunmasında, sadece kendilerine sunulan evrakları kontrol ettiklerini, bu evrakların eksiksiz olması durumunda ruhsat verdiklerini belirtti. Kara, bilirkişi raporunda belirtilen kusurlardan sorumlu olmadığını öne sürdü ve o dönemde belediyenin teknik alt yapısının yetersiz olduğunu ifade etti.

Mahkeme Kararları ve Dava Süreci

Mahkeme heyeti, Kadir Kara ve Sevinç Ayşe Argun'un tutuklanmalarına, tutuklu yargılanan müteahhitlerin ise tahliyesine karar vererek, diğer sanıkları mevcut hallerinin devamına hükmetti. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Öte yandan, Bilge Sitesi'nin yıkımıyla ilgili olarak mahkemeye sevk edilen müteahhitler ve fenni mesuller hakkında, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla toplam 22 yıl 6 ay hapis cezası talep edildi. İki ayrı dava dosyasının birleştirilmesiyle bu süreç ilerlemekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.