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Osmaniye'deki Depremde 52 Ölüme Neden Olan Dava Devam Ediyor

Osmaniye'de Yonca Sitesi B Blok'un yıkılması sonucu 52 kişinin hayatını kaybettiği davanın duruşması sürdü.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 18:07
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 18:07
Osmaniye'deki Depremde 52 Ölüme Neden Olan Dava Devam Ediyor

Osmaniye Deprem Davası Devam Ediyor

Osmaniye'de 52 kişinin yaşamını yitirdiği Yonca Sitesi B Blok'un 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasına ilişkin devam eden davada, sanıkların hesap verme süreçleri sürüyor.

Duruşmaya Katılım ve Suçlamalar

Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanıklar olarak müteahhit Ali K. ve fenni mesul Ayhan G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla mahkemeye katıldı. Mahkeme salonunda, tutuksuz sanıklar eski Osmaniye Belediyesi İmar Müdürlüğü görevlileri Hülya İ., Sevinç Ayşe A. ve Rahime İ. de hazır bulundu.

Savcının Mütalaası

Cumhuriyet savcısı, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan toplamda 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları yönünde görüş sundu. Bu suçlamalara karşılık olarak, sanıklar Ali K. ve Ayhan G., haklarındaki suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu. Tutuksuz sanıklar da benzer savunmalarla suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme Heyetinin Kararı

Verilen beyanların ardından avukatları dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Bu dava, Ali K. ve Ayhan G. hakkında açılan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle sürerken, binanın inşa edildiği dönemdeki inşaat sürecinde görev almaya davam eden 3 kişiyle ilgili dosya ana dava ile birleştirilmiş durumda.

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