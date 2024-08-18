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Osmaniye'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Osmaniye Sumbas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan hızlı müdahale gerçekleştiriliyor.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 18:34
Osmaniye'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Osmaniye'de Orman Yangını

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, Bağdaş Yaylası Demircibucağı mevkisinde tanımlanamayan bir nedenle yangın çıkmıştır. Yangının, çevreyi tehdit etmemesi için hemen müdahale edilmekte.

Ekipler Hızla Olay Yerinde

Yangının bildirilmesi üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Olay yerine 1 helikopter, 5 arazöz ve 1 su tankı da yönlendirilmiştir. Ekiplerin yangına karşı mücadeleleri hem havadan hem de karadan devam ediyor.

Yangının Kontrol Altına Alınması İçin Çalışmalar Sürüyor

Yangının büyümesini engellemek ve kontrol altına almak için tüm ekiplerin özverili çalışmaları sürmektedir. Yangın hakkında güncellemeler yapılmaya devam edecektir.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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