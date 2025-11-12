Osmaniye Düziçi D-400'de Yolcu Otobüsü Devrildi — Yaralılar Var

D-400 Karayolu Kanlıgeçit Düziçi kavşağında 34 GZE 227 plakalı yolcu otobüsü devrildi; yaralılar Osmaniye ve Düziçi’deki hastanelere kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 00:01
Kaza Ayrıntıları

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, D-400 karayolu Kanlıgeçit Düziçi kavşağı civarında seyir halindeki bir yolcu otobüsü devrildi. Olayda yaralıların olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden Osmaniye yönüne giden ve plaka numarası 34 GZE 227 olan otobüsün sürücüsü, henüz ismi öğrenilemeyen kişi, direksiyon hakimiyetini kaybedince araç yan yatıp devrildi.

Müdahale ve Soruşturma

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra, sağlık durumlarına göre Osmaniye ve Düziçi’deki çeşitli hastanelere kaldırıldıkları bildirildi.

Kaza nedeniyle D-400 karayolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yetkililer gelişmeleri takip ediyor.

