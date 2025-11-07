Osmaniye Düziçi'de Motosiklet Uçuruma Yuvarlandı — Sürücü Kurtarıldı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Atilla Karkın yönetimindeki motosiklet kontrolünü kaybedip Söğütlügöl Mahallesi Gölet mevkiinde uçuruma yuvarlandı; itfaiye ve sağlık ekipleri kurtardı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 09:57
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen kazada, seyir halindeki motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybederek uçuruma yuvarlandı. Sarp arazide mahsur kalan sürücü, ekiplerin yoğun çabası sonucu kurtarıldı.

Kaza Detayları

Kaza, gece saatlerinde Düziçi ilçesine bağlı Söğütlügöl Mahallesi Gölet mevkii yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Atilla Karkın idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kurtarma Çalışması ve Sağlık Müdahalesi

Kısa sürede olay yerine yönlendirilen sağlık ve Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sarp ve kayalık arazide yaralıya ulaşmak için yoğun bir çaba harcadı. Güvenlik önlemleri altında yürütülen çalışma sonucunda, yaralı sürücü bulunduğu yerden dikkatle çıkarılarak ambulansa teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Atilla Karkın, daha sonra tedavi edilmek üzere Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

