Osmaniye Düziçi'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı
Olay
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Düziçi-Andırın kara yolunda ilerleyen bir otomobil, Berke Barajı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Müdahale ve Tahliye
Ağaçlara takılarak duran otomobilde bulunan 3 yaralı, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu uçurumdan çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.