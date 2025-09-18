Osmaniye Kadirli'de 15 Köy Evi Depremzedelere Teslim Edildi

TOKİ'nin Cığcık köyü konutları anahtar teslim töreniyle sahiplerine verildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yapımı tamamlanan 15 köy evi, düzenlenen törenle depremzedelere teslim edildi.

Vali Erdinç Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen vatandaşlar için TOKİ tarafından Cığcık köyünde yaptırılan konutların anahtar teslim törenine katıldı.

Yılmaz, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 'Bugün Kadirli ilçemizin Cığcık köyünde 15 köy deprem konutumuzun anahtar teslimini gerçekleştirdik. Konutlarımız 145 metrekare, 3+1 ve 19 ton demir kullanılarak yapıldılar. Gerçekten çok sağlam ve ömürlük konutlar. Kıymetli hemşehrilerimizin sağlık ve mutluluk içinde oturmalarını diliyoruz.'

Konuşmasının ardından Yılmaz, hak sahiplerine köy evlerinin anahtarlarını teslim etti.

