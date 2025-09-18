Osmaniye Kadirli'de 15 Köy Evi Depremzedelere Teslim Edildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilen 15 köy evi, Vali Erdinç Yılmaz'ın katıldığı törenle depremzedelere teslim edildi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 15:34
Osmaniye Kadirli'de 15 Köy Evi Depremzedelere Teslim Edildi

Osmaniye Kadirli'de 15 Köy Evi Depremzedelere Teslim Edildi

TOKİ'nin Cığcık köyü konutları anahtar teslim töreniyle sahiplerine verildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yapımı tamamlanan 15 köy evi, düzenlenen törenle depremzedelere teslim edildi.

Vali Erdinç Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen vatandaşlar için TOKİ tarafından Cığcık köyünde yaptırılan konutların anahtar teslim törenine katıldı.

Yılmaz, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 'Bugün Kadirli ilçemizin Cığcık köyünde 15 köy deprem konutumuzun anahtar teslimini gerçekleştirdik. Konutlarımız 145 metrekare, 3+1 ve 19 ton demir kullanılarak yapıldılar. Gerçekten çok sağlam ve ömürlük konutlar. Kıymetli hemşehrilerimizin sağlık ve mutluluk içinde oturmalarını diliyoruz.'

Konuşmasının ardından Yılmaz, hak sahiplerine köy evlerinin anahtarlarını teslim etti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yapımı tamamlanan 15 köy evi, törenle depremzedelere teslim edildi....

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yapımı tamamlanan 15 köy evi, törenle depremzedelere teslim edildi. Vali Erdinç Yılmaz, hak sahiplerine köy evlerinin anahtarlarını teslim etti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yapımı tamamlanan 15 köy evi, törenle depremzedelere teslim edildi....

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Murat Bakan: Polis Özel Harekat yemek ihalesinde usulsüzlük iddiası
2
Papa 14. Leo: İsrail Gazze'de ABD'nin çağrılarına yanıt vermiyor
3
28. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi Diyarbakır'da başladı
4
Erdoğan: "Bu coğrafyada ev sahibiyiz" — Şehit Yakınları ve Gazi Kura Töreni
5
KİK Ortak Savunma Konseyi Doha'da Toplandı: İsrail'in Katar Saldırısına Karşı Ortak Önlemler
6
Afyonkarahisar Sultandağı'nda Traktör-Otomobil Çarpışması: Sürücü Hayatını Kaybetti
7
DMAX'te "Gümrük Muhafaza Türkiye" 23 Eylül'de Başlıyor

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)