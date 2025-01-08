Osmaniye Kadirli'de İkinci El Dükkanında Yangın Çıktı, İtfaiye Müdahale Etti

Osmaniye'de İkinci El Dükkanında Yangın!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 7 Mart Mahallesi Andırın Caddesi'nde bulunan bir ikinci el ürün satışı dükkanında yangın meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yangın H.M.K'ye ait olan iki katlı binanın zemin katında başladı.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Olay yerine derhal intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Yangın sırasında iş yerinde ve binadaki dairelerde önemli hasar oluştu.

Yetkililer, yangının sebebini araştırmaya devam ediyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ikinci el ürün satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ikinci el ürün satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.