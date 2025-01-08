DOLAR
35,38 -0,13%
EURO
36,51 0,2%
ALTIN
3.019,74 -0,39%
BITCOIN
3.389.850,65 0,92%

Osmaniye Kadirli'de İkinci El Dükkanında Yangın Çıktı, İtfaiye Müdahale Etti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir ikinci el dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince başarıyla söndürüldü.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 16:44
Osmaniye Kadirli'de İkinci El Dükkanında Yangın Çıktı, İtfaiye Müdahale Etti

Osmaniye'de İkinci El Dükkanında Yangın!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 7 Mart Mahallesi Andırın Caddesi'nde bulunan bir ikinci el ürün satışı dükkanında yangın meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yangın H.M.K'ye ait olan iki katlı binanın zemin katında başladı.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Olay yerine derhal intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Yangın sırasında iş yerinde ve binadaki dairelerde önemli hasar oluştu.

Yetkililer, yangının sebebini araştırmaya devam ediyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ikinci el ürün satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın...

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ikinci el ürün satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ikinci el ürün satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın...

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ikinci el ürün satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çin'den ABD'ye Tepki: 'Askeri Şirket' Listesi Haksızlık
2
Esenler'de İETT Otobüsüne Havalı Tabanca ile Ateş Açan Şüpheli Yakalandı
3
Suriyeli Savunma Bakanı: 'Ordu, Ülke Savunmasında Kullanılacak'
4
Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonunda İki Şüpheli Tutuklandı
5
Konya'da Eşinin Pencereden Atlama Olayında Koca Tutuklandı
6
Erdoğan: Trabzonspor için Yeni Kamp Eğitim Merkezi Projesi Başlatılıyor

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor