Osmaniye Kadirli'de İmamlar 'Makamla, Meşk'le, Gönülden Gönüle' Konseri Verdi

Osmaniye Kadirli'de İmamlar "Makamla, Meşk'le, Gönülden Gönüle" Konseri

Müftülük korosu Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde ilahi ve ezgi seslendirdi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, müftülük tarafından düzenlenen "Makamla, Meşk'le, Gönülden Gönüle" musiki konseri izleyicilerle buluştu.

İlçede görev yapan cami imamlarından oluşan müftülük korosu, dini musiki eğitmeni Soner Arslan yönetiminde Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde ilahi ve ezgiler seslendirdi.

Koro üyelerine çiçek takdim eden Kadirli Müftüsü Yakup Etik, imamların eğitimine verdikleri önemi vurguladı. Etik, düzenlenen dini musiki ve makam eğitimleri sonrası kurulan korodaki görev alan imamları tebrik ederek şunları söyledi:

"Bizler imamlarımızın her yönden kendilerini geliştirmesini istiyoruz. Müftülüğümüz tarafından düzenlenen eğitime katılan imamlarımıza İslam'da musikinin yeri, ses eğitimi, makamsal olarak ezan ve ilahiler gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Kurulan müftülük korosu ile ilk konsere ilginin yoğun olması bizleri mutlu etti. Yürekten kutluyorum."

Konseri kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş izledi. Etkinlik, dini musiki eğitimlerinin uygulamaya dökülmesi ve yerel kültür-sanat yaşamına katkı sağlaması açısından dikkat çekti.

