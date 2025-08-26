Osmaniye Kadirli'de Nikah: Genç Çift Geleneksel Kıyafetlerle Evlendi

Kadirli Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde renkli tören

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde genç çift, nikah törenine geleneksel kıyafetlerle katıldı.

İlçede ikamet eden İsmail Atıcıoğlu ile 2 yıldır nişanlı olduğu Derya Yayvan, Kadirli Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen törende dünyaevine girdi.

Genç çift, nikah masasına gelinlik ve damatlık yerine geleneksel kıyafetlerle oturdu; törene katılanlar bu anı ilgiyle izledi.

Törenin ardından çift, yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İsmail Atıcıoğlu, AA muhabirine, güzel bir anı olması için nikah törenlerine farklı kıyafetlerle katıldıklarını belirtti.

Derya Yayvan ise nikahta giydikleri kıyafetleri Bilecik'in Söğüt ilçesi'nden getirttirdiklerini kaydetti.