Osmaniye Kadirli'de Sağanak: Cadde ve Mahallelerde Su Baskını, Araçlar Mahsur Kaldı

Osmaniye Kadirli'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Etkinin görüldüğü bölgeler ve müdahale

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak, ilçede günlük yaşamı aksattı. Yağış nedeniyle bir dizi cadde ve mahallede su birikintileri oluştu, bazı araçlar mahsur kaldı ve sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Oluşan su birikintilerinin görüldüğü yerler arasında Kamil Kara Bulvarı, Cengiz Topel Mahallesi, Şehit Orhan Gök Mahallesi ile Tevfik Pampal, Atatürk ve Cemalpaşa caddeleri bulunuyor.

Osman Nuri Saygılı Caddesi'nin bir kısmı su baskını nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yağış sırasında bazı ev ve iş yerlerini de su bastığı bildirildi.

Belediye ekipleri, sağanağın yol açtığı olumsuzlukları gidermek ve trafiği normale döndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

