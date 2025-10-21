Osmaniye Kadirli'de Sağanak: Cadde ve Mahallelerde Su Baskını, Araçlar Mahsur Kaldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak nedeniyle birçok cadde ve mahallede su birikintileri oluştu; bazı araçlar mahsur kaldı, ev ve iş yerleri su bastı. Belediye ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 21:56
Osmaniye Kadirli'de Sağanak: Cadde ve Mahallelerde Su Baskını, Araçlar Mahsur Kaldı

Osmaniye Kadirli'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Etkinin görüldüğü bölgeler ve müdahale

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak, ilçede günlük yaşamı aksattı. Yağış nedeniyle bir dizi cadde ve mahallede su birikintileri oluştu, bazı araçlar mahsur kaldı ve sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Oluşan su birikintilerinin görüldüğü yerler arasında Kamil Kara Bulvarı, Cengiz Topel Mahallesi, Şehit Orhan Gök Mahallesi ile Tevfik Pampal, Atatürk ve Cemalpaşa caddeleri bulunuyor.

Osman Nuri Saygılı Caddesi'nin bir kısmı su baskını nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yağış sırasında bazı ev ve iş yerlerini de su bastığı bildirildi.

Belediye ekipleri, sağanağın yol açtığı olumsuzlukları gidermek ve trafiği normale döndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri, sağanağın yol...

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri, sağanağın yol açtığı olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri, sağanağın yol...

İLGİLİ HABERLER

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bafra'da Düğün Konvoyu Kazası: Gelin ve Nedimesi Yaralandı
2
Ümraniye'de bıçaklı saldırı: Yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti
3
Kennedy Suikastı Belgeleri: Hassas Bilgiler İfşa Oldu
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Tarihe Yön Veriyor
5
Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 10 Gözaltı
6
Bakan Göktaş, Mutlu Hayatlar ile Hatay ve Kahramanmaraş'ta Çocuk Evleri Projesini Görüştü
7
Adana Çukurova'da Otomobilde Ölü Bulunan Kişi: 3 Gözaltı

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor