Osmaniye Kadirli'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. İlk kaza, Atilla Ü. idaresindeki 80 LR 056 plakalı otomobilin Kamil Kara Bulvarı'nda refüjdeki bir ağaca çarparak ardından direğe çarpması sonucu gerçekleşti. Kazada sürücü Atilla Ü. ile birlikte araçta bulunan Berkan K. yaralandı.

Aynı bulvardan gerçekleşen diğer kazada ise Selin S. idaresindeki 01 HY 547 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Araç, ağaca çarparak durabildi, ancak sürücüsü Selin S. da yaralandı.

Olayların ardından, ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri kazaların meydana geldiği yerlere sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaların ardından olay yerinde inceleme başlatıldı ve kamuoyuna bilgiler aktarılmaya devam ediliyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.