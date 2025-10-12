Osmaniye Kaman'da Bağ Bozumunun Ardından Geleneksel Pekmez Yapımı Başladı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesine bağlı 1100 rakımlı Kaman köyünde bağ bozumunu tamamlayan çiftçiler, hasat ettikleri üzümleri geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürüyor.

Hasat ve üretim süreci

Çiftçiler, üzümlerini taştan oyulmuş havuzlarda topluyor. Toplanan üzümler fıçılarda ezildikten sonra suyunu almak için hazırlanıyor. Elde edilen üzüm suyu, odun ateşindeki kazanlarda yaklaşık 6 saat kaynatılarak pekmeze dönüşüyor.

Kaynatma işlemi tamamlandıktan sonra el birliğiyle şişelenen pekmezler, tüketilmeden önce bir süre soğumaya bırakılıyor.

Görüşler

Köy muhtarı Ali Bali, AA muhabirine geleneksel yöntemle pekmez üretiminin uzun yıllardır devam ettiğini söyledi.

Çiftçi Sebahattin Demir ise AA muhabirine yaptığı açıklamada: "Atalarımızdan bize miras kalan bu işi elimizden geldiğinde sürdürmeye çalışıyoruz. Pekmez geleneğini bizden sonraki nesillere aktarmaya devam edeceğiz." dedi.

