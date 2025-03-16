Osmaniye Kastabala Kuş Cenneti'ndeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Osmaniye Kastabala Kuş Cenneti'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve 20 dekar alan zarar gördü.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 10:09
Osmaniye Kastabala Kuş Cenneti'ndeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Osmaniye'deki Yangın Söndürüldü

Osmaniye'nin gözde doğal alanlarından biri olan Kastabala Kuş Cenneti'nde dün akşam saatlerinde çıkan yangın, yerel itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın Ekiplerin Hızlı Müdahalesi ile Söndürüldü

Yangının, merkeze bağlı Kırmıtlı köyü yakınlarında başladığı tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları sabaha kadar sürdü ve yangın başarıyla söndürüldü. Yangın sonucunda yaklaşık 20 dekar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Olayın ardından konu hakkında incelemeler yapılacak ve önümüzdeki günlerde benzer durumların yaşanmaması için gerekli önlemler alınacaktır.

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