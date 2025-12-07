Osmaniye otobüs kazasında 34 yaşındaki Eda Bayrak hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde dün sabah meydana gelen otobüs kazasında 34 yaşındaki down sendromlu Eda Bayrak yaşamını yitirdi.

Annesi Ayşegül Bayrak ile birlikte İzmir’den memleketleri Gaziantep’e giden Bayrak, yolculuğun bitmesine bir saat kala yaşanan kazada diğer 6 kişi ile birlikte hayatını kaybetti.

Eda Bayrak'ın piyanodaki tutkusu ve geçmiş haberlere yansıyan hikâyesi

Daha önce piyano tutkusu ve hayata olan bağlılığıyla defalarca haberlere konu olan Bayrak, İhlas Haber Ajansı’nın paylaştığı hayat hikâyesiyle tanınmıştı. Bayrak’ın başarılı piyano performansları ve annesiyle olan güçlü bağı görüntülere yansımış, geniş kitlelerin gönlüne dokunmuştu.

Bayrak’ın en büyük hayali Fazıl Say ile tanışmak ve sahne almak olarak biliniyordu.

Cenaze ve tedavi bilgileri

Feci kazada hayatını kaybeden Eda Bayrak, memleketi Gaziantep’teki Bahaeddin Nakıpoğlu Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Kazada ağır yaralanan annesi Ayşegül Bayrak’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

EDA BAYRAK