Osmaniye Taşoluk'ta Baraj Kapakları Açıldı: Yüzlerce Balık Telef Oldu

Osmaniye Bahçe Taşoluk'ta baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi aniden düştü, yüzlerce balık oksijensizlik nedeniyle telef oldu; anlar cep telefonuna yansıdı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 10:48
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasında

Osmaniye’nin Bahçe ilçesi Taşoluk mevkiinde, baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesinin aniden düşmesiyle yüzlerce balık telef oldu.

İddiaya göre, ilçede bulunan barajın kapaklarının açılmasıyla birlikte baraja bağlı su kanalında su çekildi. Su seviyesinin düşmesiyle balıklar çamur içinde kalarak oksijensizliğe bağlı olarak öldü.

Balık ölümlerini fark eden vatandaşlar durumu cep telefonlarıyla görüntüledi. Görüntülerde, kıyıya vuran çok sayıda balığın suyun çekildiği alanlarda can çekiştiği anlar yer aldı.

