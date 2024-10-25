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Osmaniye ve Hatay'da 12 FETÖ Firarisi Yakalandı

12 firari FETÖ hükümlüsü, Osmaniye ve Hatay'da düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 18:32
Osmaniye ve Hatay'da 12 FETÖ Firarisi Yakalandı

Osmaniye ve Hatay'da FETÖ Operasyonu

Osmaniye ve Hatay'da gerçekleştirilen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'ne üye olma suçundan cezası kesinleşmiş 12 ferari hükümlü yakalandı.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ bağlantılı suçlardan aranan firari hükümlülere yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda, Osmaniye ile Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tespit edilen adreslere baskın düzenlendi.

Yakalanma ve İlgili Süreç

Düzenlenen operasyonda toplamda 12 firari hükümlü başarılı bir şekilde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, yakalanan hükümlüler cezaevine sevk edildi.

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