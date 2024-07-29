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Osmanlı'dan Günümüze 121 Bin Belge Yenilendi

121 bin 401 tarihi belgenin restorasyonu tamamlandı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Osmanlı'dan günümüze önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 13:26
Osmanlı'dan Günümüze 121 Bin Belge Yenilendi

Osmanlı Döneminden Günümüze Miras: 121 Bin Belge Restorasyonu Tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü aracılığıyla Osmanlı Devleti'nden itibaren günümüze kadar uzanan 121 bin 401 belgenin restorasyonunu başarıyla tamamladı. Bu belgeler, tarihimizin önemli bir parçası olarak, Arşiv Dairesi Başkanlığı tarafından korunuyor.

Mülkiyet Haklarının Güvencesi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yaklaşık 11 milyon tarihi evraka sahip olan bir kuruluş. Bu belgeler, vatandaşların mülkiyet haklarını koruma amacı taşıyor. Arşiv Dairesi Başkanlığı'nda 2007 yılında kurulan Belge Konservasyon ve Restorasyon Birimi, restorasyonu gereken yaprak belgeleri titizlikle yeniliyor.

Çeşitli Restorasyon Yöntemleri

Restorasyon işlemleri, belgelerin durumuna göre değişiklik göstermektedir. Klasik yöntemle gerçekleştirilen restorasyonda uzman bir ekip tarafından elle çalışma yapılırken, Leaf-Casting adı verilen modern bir yöntem de kullanılıyor. Bu yöntemde, mürekkep dağılmamış belgelerin eksik bölümleri kağıt hamuru ile dolduruluyor.

Hızlı ve Yerli Çözümler

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün tasarrufu ile üretilen yerli leaf-casting makinesi, restorasyon işlemlerini daha hızlı hale getiriyor. Klasik yöntemle yapılan restorasyonlara göre, bu makine ile işlemler çok daha kısa sürede tamamlanıyor.

Tarihi Ayasofya Vakfiyesi Yenilendi

Arşiv Dairesi Başkanlığı, 1463 yılına ait ve tarihî öneme sahip Ayasofya Vakfiyesi'nin restorasyonunu da gerçekleştirdi. 65 metre uzunluğundaki bu tarihi belge, klasik yöntemle titiz bir çalışma ile yenilendi.

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