Osmanlı İhtişamı Yeniden Canlanıyor: Tunca Kenarındaki Yalı Camisi Restore Ediliyor

Edirne'de Tarihi Yalı Camisi Restore Ediliyor

Osmanlı padişahlarının Tunca Nehri kenarında kayıkla geldiği Evliya Kasımpaşa Camisi, Edirne Valisi Yunus Sezer öncülüğünde restore ediliyor. Vali Sezer, projenin revize edilerek rıhtımı ve çevre düzenlemesi ile birlikte hayata geçirileceğini açıkladı.

Restorasyon Hedefleri

Sezer, tarihi yapının kısa sürede yeniden hizmete açılmasının planlandığını belirtti. Restorasyon çalışmalarının başlangıç noktası olan 5,5 asırlık caminin durumu hakkında bilgi alan Sezer, Edirne için önemli bir tarihi yapının Vakıflar Genel Müdürlüğü himayesinde tekrar hayata döneceğini kaydetti.

Vali Sezer, caminin önemine dair şunları söyledi: "Burası Tunca Nehri'nin hemen kenarında ve Osmanlı'nın o şanlı tarihine tanıklık etmiş önemli bir yalı camisi. Edirne Sarayı'ndan padişahların cuma namazı için burada buluşmaları ve saltanat kayıklarıyla gelerek ibadetlerini eda etmeleri bilinen bir hikaye."

Caminin Tarihçesi

Evliya Kasımpaşa Camisi, 1750'lerdeki depremde hasar gördükten sonra 1950'lerde minaresi yıkıldı ve yaklaşık yetmiş yıldır ibadete kapalı. Sezer, caminin taşkın sahasında yer alması nedeniyle yerinin değiştirilmesi veya yükseltilmesi önerilerine de yanıt verdi. Bu konuda "Taş yerinde ağırdır" prensibini benimseyerek caminin mevcut yerinde restore edilmesine karar verildi.

Heyecan Verici Projeler

Sezer, projelerin revize edilmesiyle rıhtım ve çevre düzenlemesi ile birlikte restore edilmesinin kararlaştırıldığını belirterek, “Bizi çok heyecanlandırıyor, yalı cami örnekleri çok nadir, özellikle nehir kenarlarında. Bu ender örneklerden bir tanesi.” dedi.

Edirne'nin tarihine büyük bir katkı sağlayacak olan bu restorasyonun, kamuoyundan gelen beklentileri karşılayacağını ifade eden Sezer, “Burası, kütüphanesi ve çevre düzenlemesiyle birlikte milletimizin kullanımına açılacak.” şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Edirne'de tarihi yalı camilerinden Evliya Kasımpaşa Camisi'nin restorasyonunun kısa sürede tamamlayıp hizmete açılacağı bildirildi.

Edirne'de tarihi yalı camilerinden Evliya Kasımpaşa Camisi'nin restorasyonunun kısa sürede tamamlayıp hizmete açılacağı bildirildi.