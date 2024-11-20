Osmanlı Padişahlarının Kaftanları İstanbul Havalimanı'nda Sergileniyor

Osmanlı Padişahlarının Merasim Kıyafetleri Sergilendi

İstanbul Havalimanı, tarihi ve kültürel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun 5 padişahına ait merasim kıyafetleri, 31 Aralık'a kadar havalimanında görülebilir.

İGA ART ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Elbise-i Hümayun: Osmanlı Padişah Kostümleri" sergisi, Osmanlı kültür mirasına gelecekten geleceğe bir köprü kuruyor.

Serginin Detayları

Havalimanının Dış Hatlar Giden Yolcu Katı'nın kuzey koridorunda yer alan sergide, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman ve Sultan 2. Abdülhamid'e ait merasim kıyafetleri sergileniyor.

Osmanlı tarihinin eşsiz değeri, merasim kıyafetleri aracılığıyla dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere sunuluyor. Zengin estetiğiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun ihtişamını ortaya koyan bu kıyafetler, titiz araştırmalar neticesinde asıllarına sadık kalınarak yeniden üretildi.

Kaftan, iç elbise, göynek ve şalvar gibi parçalar, dönemin zarif detaylarını gözler önüne seriyor. Ayrıca, kıyafetlerin başlık ve ayakkabı gibi aksesuarları da özgün tasarımlara uygun olarak hazırlandı.

Özel Kumaşların Kullanımı

Sergide kullanılan saray kumaşları, Topkapı Sarayı'ndaki tarihsel örneklere dayanarak seçildi. Bu özel kumaşlar, enstitünün atölyelerinde yeniden nakışlanarak kıyafetlerde uygun biçimde kullanıldı.

Bu çalışma ile Türk kaftan geleneği ve giyim kültürü, saray modası üzerinden tanıtılmayı amaçlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.