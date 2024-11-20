DOLAR
34,45 0,05%
EURO
36,41 0,46%
ALTIN
2.922,87 -0,16%
BITCOIN
3.255.169,51 -2,15%

Osmanlı Padişahlarının Kaftanları İstanbul Havalimanı'nda Sergileniyor

Osmanlı İmparatorluğu'na ait kıyafetler, İstanbul Havalimanı'nda 31 Aralık'a kadar sergilenecek.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 15:44
Osmanlı Padişahlarının Kaftanları İstanbul Havalimanı'nda Sergileniyor

Osmanlı Padişahlarının Merasim Kıyafetleri Sergilendi

İstanbul Havalimanı, tarihi ve kültürel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun 5 padişahına ait merasim kıyafetleri, 31 Aralık'a kadar havalimanında görülebilir.

İGA ART ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Elbise-i Hümayun: Osmanlı Padişah Kostümleri" sergisi, Osmanlı kültür mirasına gelecekten geleceğe bir köprü kuruyor.

Serginin Detayları

Havalimanının Dış Hatlar Giden Yolcu Katı'nın kuzey koridorunda yer alan sergide, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman ve Sultan 2. Abdülhamid'e ait merasim kıyafetleri sergileniyor.

Osmanlı tarihinin eşsiz değeri, merasim kıyafetleri aracılığıyla dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere sunuluyor. Zengin estetiğiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun ihtişamını ortaya koyan bu kıyafetler, titiz araştırmalar neticesinde asıllarına sadık kalınarak yeniden üretildi.

Kaftan, iç elbise, göynek ve şalvar gibi parçalar, dönemin zarif detaylarını gözler önüne seriyor. Ayrıca, kıyafetlerin başlık ve ayakkabı gibi aksesuarları da özgün tasarımlara uygun olarak hazırlandı.

Özel Kumaşların Kullanımı

Sergide kullanılan saray kumaşları, Topkapı Sarayı'ndaki tarihsel örneklere dayanarak seçildi. Bu özel kumaşlar, enstitünün atölyelerinde yeniden nakışlanarak kıyafetlerde uygun biçimde kullanıldı.

Bu çalışma ile Türk kaftan geleneği ve giyim kültürü, saray modası üzerinden tanıtılmayı amaçlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Öğrencileri Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli Çocukları Unutmadı
2
Düzce'de Afet, Güvenlik ve İletişim Stratejileri Sempozyumu Düzenlendi
3
İBB Meclisi'nde Su Fiyatlarına Yüzde 17,5 Zam Kararı
4
Malta Bakanı Roderick Galdes, Nurdağı'nda Depremzedeleri Ziyaret Etti
5
Belgrad'da Eski Sava Köprüsü İçin Protesto Gösterisi
6
TİKA, Güney Afrika'daki Görme Engelli Öğrencilere Bilgisayar Desteği Sağladı
7
Ankara'da Filistinli Çocuklara Yönelik Hak İhlalleri ve Soykırım Raporu Açıklandı

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı