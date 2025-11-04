Osmanlı tılsımlı tarak müzayedede dikkat çekti

Doç. Dr. İlyas Kayaokay, müzayededen aldığı üzerinde koruyucu dua yazılı kemik Osmanlı tarağı koleksiyonuna ekledi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 10:55
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlyas Kayaokay, bir müzayededen satın aldığı, kemikten yapılmış ve üzerinde koruyucu dua bulunan Osmanlı dönemine ait tılsımlı tarak ile dikkat çekti. Kayaokay, eserin dönemin inanç dünyası ve sanat anlayışına ışık tuttuğunu belirtti.

Koleksiyon ve akademik birikim

Munzur Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İlyas Kayaokay, akademik çalışmalarıyla olduğu kadar kültürel mirasa olan ilgisiyle de tanınıyor. Henüz 31 yaşında doçent unvanı alan Kayaokay, bugüne kadar 15 kitap ve 140’tan fazla akademik makale yayımladı. Arşivinde 200 yıllık altın varaklı tezhipli Kur’an nüshası, şair divanları, cönkler, mecmualar ve risaleler gibi yüzlerce nadide eser bulunuyor.

Taranın önemi ve üzerindeki dua

Kayaokay, koleksiyonuna yeni kattığı eserin diğerlerinden farklı bir özelliğe sahip olduğunu vurguladı: "Yıllardır müzayedelerden, sahaflardan bazen de köylerden çeşitli eserler toplamaktayım. Bunlar genellikle yazma eserlerden oluşuyor. Ancak bir de ilginç bulduğum Osmanlı dönemine ait eserleri topluyorum, denk gelirsem alıyorum. Geçtiğimiz senelerde böyle ilginç birkaç objeye rastladım. Bunlardan biri kemikten yapılmış bir Osmanlı tarağı. Bunu diğer taraklardan ayıran farklı bir özelliği var. Üzerinde bir hadiste geçen duanın yazılı olduğu koruma amaçlı yapılmış bir Osmanlı tarağı. Üzerinde Buhari’de de geçen Hazret-i İbn Abbâs’tan rivayet edilen sahih bir hadiste, peygamber Efendimiz’in Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’e ettiği ‘Allah’ın tam ve eksiksiz, kemale ermiş koruyucu kelimelerine sığınırım. Her şeytandan, zehirli veya zarar verici her hayvandan, her kem göz isabetinden’ duası yer alıyor".

Doç. Dr. Kayaokay, topladığı eserleri akademik yayınlarla literatüre kazandırmayı sürdürüyor ve bu tür nadide objelerin dönemin toplumsal inanç pratikleri ile sanat üretimini anlamada önemli kaynaklar sunduğunu belirtiyor.

