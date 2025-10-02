ÖSYM 11 Ekim 2025 Eczacılık Sınavları Giriş Belgelerini Açtı

ÖSYM, 11 Ekim'de yapılacak 2025-EUS ve 2025-STS Eczacılık sınavlarının giriş belgelerini ais.osym.gov.tr üzerinden erişime açtı.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 10:35
ÖSYM 11 Ekim 2025 Eczacılık Sınavları Giriş Belgelerini Açtı

ÖSYM'den eczacılık sınavları için giriş belgesi duyurusu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 11 Ekim tarihinde uygulanacak 2025 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-EUS) ile 2025 Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Eczacılık) için Sınava Giriş Belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

Atama işlemleri ve yer bilgileri

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, sınavlara başvuran adayların bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adayların sınava girecekleri yer bilgileri Sınava Giriş Belgesi üzerinde yer alıyor.

Giriş belgesine erişim

Adaylar Sınava Giriş Belgesi'ni ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile edinebilecek.

Sınav günü uyarıları

ÖSYM, 11 Ekim'de uygulanacak 2025-EUS ve 2025-STS Eczacılık sınavları için adayların saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını hatırlattı. Adayların belirtilen saatte sınav yerlerinde hazır bulunmaları önem taşıyor.

