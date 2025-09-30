ÖSYM 2025-YDS/2 Başvuruları Başladı: Son Tarih 8 Ekim

ÖSYM, 16 Kasım'da yapılacak 2025-YDS/2 için başvuruların başladığını duyurdu. Son başvuru 8 Ekim; başvurular ais.osym.gov.tr, başvuru merkezleri veya mobil uygulamadan yapılacak.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 11:44
ÖSYM 2025-YDS/2 Başvuruları Başladı: Son Tarih 8 Ekim

ÖSYM 2025-YDS/2 başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) için başvurular resmen başladı.

Başvuru ve sınav tarihleri

Sınav, 16 Kasım tarihinde yapılacak. Başvuruların son günü ise 8 Ekim olarak duyuruldu.

Başvuru yöntemleri

Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, https://ais.osym.gov.tr internet adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2025-YDS/2 Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
5G'de ABD-Çin Rekabeti Kızıştı: 6G İçin Hazırlıklar Başladı
2
Bakan Yusuf Tekin'den Betül Can Anadolu Lisesi'ne Sürpriz Ziyaret
3
ABD, Anlaşmayla Yaklaşık 100 İranlıyı Ülkelerine Gönderdi
4
Ankara Üniversitesi Öğrencileri, Bağımlılıkla Mücadele İçin Çocuklara Destek Oluyor
5
Nevşehir'de Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı
6
Adli Tıp Grup Başkanlıkları 2028'e Kadar 30'a Çıkacak
7
TÜRK-İŞ: Eylül 2025 Açlık Sınırı 27 bin 970 lira, Yoksulluk Sınırı 91 bin 109 lira

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları