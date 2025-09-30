ÖSYM 2025-YDS/2 Başvuruları Başladı: Son Tarih 8 Ekim

ÖSYM 2025-YDS/2 başvuruları başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) için başvurular resmen başladı.
Başvuru ve sınav tarihleri
Sınav, 16 Kasım tarihinde yapılacak. Başvuruların son günü ise 8 Ekim olarak duyuruldu.
Başvuru yöntemleri
Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, https://ais.osym.gov.tr internet adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2025-YDS/2 Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.