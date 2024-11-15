ÖSYM, 50. Yılı İçin Hatıra Ormanı Oluşturdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), kuruluş yılının 50. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Orman Çiftliği’nde "ÖSYM Başkanlığı 50. Yıl Hatıra Ormanı" oluşturmak için 1500 fidan dikti.

Başkan Ersoy'dan Ümit Verici Açıklamalar

Etkinlikte konuşma yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" projesine atıfta bulunarak, yeşil bir dünya için sorumluluk almaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Ersoy, iklim krizine dikkat çekerek, dikilen fidanların bu sorunun gerilemesine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. "İnşallah buradaki nefes tüm dünyaya yayılır ve özellikle Gazze'de nefes bulur ve Gazze'deki zulmün ortadan kalkmasına sebep olur," dedi.

Ersoy, Peygamber Efendimizin 'yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz' diyerek işaret ettiği medeniyet anlayışını vurguladı. Toprağın kutsallığından ve geçmişten gelen öğretilerinin geleceğe taşınmasının öneminden bahsetti.

Gençler için daha yaşanabilir bir dünya bırakma amacı güden Ersoy, "Toprağa dikilen güller biter ama gönülle dikilen güller ebedidir" diyerek fidanların gönüllerde kalmasına yönelik umutlarını dile getirdi.

Konuşmanın ardından, Ersoy ve katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu ve can sularını vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 50. yılı etkinlikleri çerçevesinde, Atatürk Orman Çiftliği'nde "ÖSYM Başkanlığı 50. Yıl Hatıra Ormanı" oluşturmak için 1500 fidan dikildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 50. yılı etkinlikleri çerçevesinde, Atatürk Orman Çiftliği'nde "ÖSYM Başkanlığı 50. Yıl Hatıra Ormanı" oluşturmak için 1500 fidan dikildi.