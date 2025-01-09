ÖSYM Başkanı Ersoy, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında yer aldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 12:30
ÖSYM Başkanı Ersoy, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

ÖSYM Başkanı Ersoy, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, basının önemli anlarını öne çıkarmak ve foto muhabirlerinin başarılarını kutlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Ersoy, katılımıyla bu önemli etkinliğe destek vererek, fotoğraf sanatının ve medyanın toplumsal hayattaki rolüne dikkat çekti. Oylama süreci, her yıl olduğu gibi bu yıl da geniş bir katılım ile devam ediyor.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına...

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına...

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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