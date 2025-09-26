ÖSYM Bu Hafta Sonu 3 Sınav Düzenliyor: e-YDS, HMGS/2 ve İYÖS

ÖSYM Bu Hafta Sonu 3 Sınav Düzenliyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, hafta sonu üç ayrı sınavı uygulayacak. Yarın Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS 2025/10 gerçekleştirilecek; pazar günü ise 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile 2025 İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) yapılacak.

e-YDS 2025/10 Detayları

e-YDS 2025/10, yarın Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-Sınav merkezlerinde, toplam 47 salonda ve İngilizce dilinde uygulanacak. Sınav 13.45'te başlayacak; adaylar 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara 80 soru için 180 dakika süre tanınacak. Sınav sonuçları 27 Eylül'de açıklanacak.

2025-HMGS/2 ve 2025-İYÖS Uygulaması

2025-HMGS/2 ile 2025-İYÖS, pazar günü 17 ilde, 18 sınav merkezinde yapılacak; uygulamada toplam 60 bina ve 632 salon kullanılacak. Sınavlar 10.15'te başlayacak olup, adayların 10.00'dan sonra sınav binalarına girişlerine izin verilmeyecek. Her iki sınav da test şeklinde olup 120 soru ve 155 dakika cevaplama süresinden oluşacak. Sonuçlar 23 Ekim'de açıklanacak.

2025-HMGS/2'ye hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip, Türkiye'deki hukuk fakültesi programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girerek denklik belgesi alanlar katılabilecek. 2025-İYÖS'e ise hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar girebilecek.

Kimlik İşlemleri ve Uygulama Düzeni

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak. Sınav güvenliği ve organizasyonu için görev alacak personel planlaması yapılmıştır.

Katılımcı Sayısı ve ÖSYM Başkanı Açıklaması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamada hafta sonu düzenlenecek sınavlara toplam 22.773 aday'ın katılacağını bildirdi. Başvuruların dağılımı şu şekilde: 2025-HMGS/2 için 16.240, 2025-İYÖS için 1.267, e-YDS 2025/10 için 5.266 aday. Her üç sınava toplam 70 engelli aday başvurdu.

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ek süre verilecek engelli adayların 30 dakika ek süre kullanabileceklerini, sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu ve bu haktan 84 aday'ın yararlandığını belirtti. Hafta sonu sınavlarında güvenlik ve organizasyon için 3.161 kişi görev alacak. Ersoy tüm adaylara başarı, görevlilere kolaylık diledi.