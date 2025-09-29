ÖSYM duyurdu: KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel tercihleri başladı

ÖSYM, KPSS-2025/5 kapsamındaki Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli tercihlerini başlattı. Adaylar tercihlerinin tamamını 6 Ekim 23.59'a kadar ais.osym.gov.tr üzerinden yapabilecek.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 10:31
ÖSYM, KPSS-2025/5 ile Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Tercihlerini Başlattı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak üzere tercih sürecini başlattı.

Tercih Süreci ve Hukuki Dayanak

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, KPSS-2025/5 kapsamında yerleştirmeler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi uyarınca gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu adaylara sunuldu.

Başvuru Tarihleri ve Başvuru Adresi

Adaylar tercihlerini bugünden itibaren yapmaya başlayabilecek ve son başvuru 6 Ekim saat 23.59 olarak açıklandı. Tercih işlemleri https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Adayların tercih işlemlerine başlamadan önce yayımlanan Tercih Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve başvuru adımlarını eksiksiz yerine getirmeleri önem taşıyor.

