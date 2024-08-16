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ÖSYM Haftasonu İki Önemli Sınav Düzenliyor: 2024-TUS ve 2024-STS!

ÖSYM, 18 Ağustos'ta 2024-TUS ve 2024-STS 2. dönem sınavlarını gerçekleştirecek. Detaylar burada!

Yayın Tarihi: 16.08.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 09:56
ÖSYM Haftasonu İki Önemli Sınav Düzenliyor: 2024-TUS ve 2024-STS!

2024-TUS ve 2024-STS Sınavları Yaklaşıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Pazar günü gerçekleştirilecek önemli sınavları duyurdu. 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Tıp Doktorluğu) 2. dönem sınavları, 18 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.

Sınav Yerleri ve Zamanlaması

ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, 2024-TUS sınavı 14 ilde, 2024-STS sınavı ise yalnızca Ankara'da gerçekleştirilecektir. Özellikle dikkat çeken zamanlamalara göre, 2024-TUS 2. dönem Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10:15’te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14:45’te başlayacaktır. 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınavının birinci ve ikinci aşamaları da aynı saatlerde uygulanacaktır.

Test ve Salon Bilgileri

Her iki sınavda toplamda 100 soru yer almakta ve cevaplama süresi 135 dakika olarak belirlenmiştir. 2024-TUS 2. dönem için 1097 salon ve 77 bina, Klinik Tıp Bilimleri Testi için ise 1096 salon ve 77 bina kullanılacaktır. 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınavı için 6 bina ve 83 salon tahsis edilmiştir.

Kimlik İle İlgili Olası Sorunlar

Adayların kimlik belgeleriyle ilgili olası sorunları için ÖSYM, sınav günü il nüfus müdürlüklerinin açık kalacağını duyurdu. Kimlik kartını kaybeden veya eksik bulunan adaylar için bu uygulama büyük bir kolaylık sağlayacaktır.

Sınav Sonuçları ve Ücret Tarafı

Sınav sonuçları ise 12 Eylül tarihinde açıklanacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024-TUS sınavına katılacak aday sayısının 31.692, 2024-STS sınavına katılacak aday sayısının ise toplam 1.612 olduğunu bildirdi. Ayrıca, sınavlarda toplam 8.069 görevli görev alacak, buna ek olarak 1.025 emniyet mensubu sınav güvenliğini sağlamak için görev yapacaktır.

Özellikle gazilere ve şehitlerin ailelerine yönelik yapılan destekler de önemlidir; bu kapsamda 254 aday sınav ücretinden muaf tutulmuştur. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar, sınav görevlilerine ise kolaylıklar diliyoruz.

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