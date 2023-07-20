ÖSYM hk101 hatası nedir? ÖSYM hata veriyor! Hata oluştu hk101! ÖSYM neden giriş yapamıyorum? araştırılıyor. Yüz binlerce adayın katılımıyla 17-18 Haziran'da yapılmış olan Yks'nin sonuçları ilan edildi. ÖSYM'nin internet sitesinden sonuçlara ulaşabilecek olan adaylar, tercihlerini 27 Temmuz-8 Ağustos arasında yapacak. Arama motorlarında ise ÖSYM hk101 hatası nedir? ÖSYM hata veriyor! Hata oluştu hk101! ÖSYM neden giriş yapamıyorum? soruları araştırıldı.

ÖSYM HK101 HATASI NEDİR?

Yks sonuçlarının açıklanması sonrasında ÖSYM sitesinde yaşanan yoğunluğun ardından teknik problemler gerçekleşti. Adayların karşılaştığı hk101 hatası ise merak ediliyor.

Hk101 hatası sitede yaşanan yoğunluktan kaynaklı olabilir. Hk101 hatası ile karşı karşıya gelen adaylar tarayıcısını değiştirerek siteye girişi tekrar denemelidir. Farklı tarayıcı kullanmanıza rağmen sorun devam ediyorsa internet bağlantınızı kontrol edip bir müddet sitedeki yoğunluğun azalmasını beklemelisiniz.

YKS KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2023- Yks tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını açıkladı. YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

2023 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS sonuçları T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar. YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının sonrasında üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU 2023?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, açıklamasının devamında sınav birincilerini ayrı ayrı okudu: "Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar ,Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi (Konya) Eşit ağırlık birincisi; Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar), Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır Kabataş Erkek Lisesi."

3 milyon 500 bin üzerinde adayın başvurduğunu söyleyen Ersoy, "Sınavda sorulan sorular itibarıyla hiçbir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği yer almamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır" dedi.

YKS SINAV SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

Yks sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden öğrencilerin T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile erişime açılacak.. Öğrenciler Yks'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

YKS TERCİH HAKKI KAÇ TANE?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih klavuzu yayımlanacak. Adayların _#9# 24 tercih hakkı bulunuyor.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?