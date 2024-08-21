Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

ÖSYM ve Yunus Emre Enstitüsü Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

ÖSYM ve Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe sınavları ve öğrenci kabul süreçleri için iş birliği protokolü imzaladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 10:23
ÖSYM ve Yunus Emre Enstitüsü Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

ÖSYM ve Yunus Emre Enstitüsü'nden Önemli Protokol

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe dil yeterliliğini ölçen sınavlar ve uluslararası öğrenci kabul süreçleri üzerine önemli bir işbirliği protokolü imzaladı.

ÖSYM Başkanı'ndan Açıklamalar

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Yunus Emre Enstitüsü'nün Türk kültürü ve Türkçenin uluslararası alanda tanıtımına katkı sağladığını ifade etti. Ersoy, "Yabancı öğrencilerin Türkiye'de eğitim görme isteğinin artığı gözlemleniyor. Biz de bu ihtiyaç doğrultusunda adil ve şeffaf bir ölçme süreci sunmak için TR-YÖS sınavını yeniden uygulamaya koyduk," dedi.

TR-YÖS Sınavı ile Öğrenci Kabul Süreci

Ersoy, 2024 yılı itibarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil 32 ülkede TR-YÖS/1 sınavının gerçekleştirildiğini belirtti. 27 Ekim'de yapılacak TR-YÖS/2 sınavının da katılımcı ülke sayısını artırmasını beklediklerini vurguladı.

Türkçe Yeterlilik Sınavı Geliştirilmesi

2025 yılında hayata geçirilecek olan dört beceri odaklı uluslararası Türkçe sınavının geliştirilme çalışmalarının sürdüğünü belirten Ersoy, bu protokol sayesinde Türkçe üzerine yapılacak olan çalışmaların niteliğinin artırılacağını kaydetti.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı'ndan Değerlendirme

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, her iki kurumun işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "ÖSYM ile işbirliği yapıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. İki kurum olarak farklı alanlarda ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz," ifadelerini kullandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü, 4 temel dil...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü, 4 temel dil becerisini ölçen Türkçe sınavları ve Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) alanlarında iş birliği yapmak üzere protokol imzaladı. Başkanlıkta düzenlenen protokol imza programına ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy (solda) ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy (sağda) katıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü, 4 temel dil...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü, 4 temel dil becerisini ölçen Türkçe sınavları ve Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) alanlarında iş birliği yapmak üzere protokol imzaladı. Başkanlıkta düzenlenen protokol imza programına ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy (solda) ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy (sağda) katıldı.

İLGİLİ HABERLER

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı