ÖSYM ve Yunus Emre Enstitüsü Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

ÖSYM ve Yunus Emre Enstitüsü'nden Önemli Protokol

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe dil yeterliliğini ölçen sınavlar ve uluslararası öğrenci kabul süreçleri üzerine önemli bir işbirliği protokolü imzaladı.

ÖSYM Başkanı'ndan Açıklamalar

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Yunus Emre Enstitüsü'nün Türk kültürü ve Türkçenin uluslararası alanda tanıtımına katkı sağladığını ifade etti. Ersoy, "Yabancı öğrencilerin Türkiye'de eğitim görme isteğinin artığı gözlemleniyor. Biz de bu ihtiyaç doğrultusunda adil ve şeffaf bir ölçme süreci sunmak için TR-YÖS sınavını yeniden uygulamaya koyduk," dedi.

TR-YÖS Sınavı ile Öğrenci Kabul Süreci

Ersoy, 2024 yılı itibarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil 32 ülkede TR-YÖS/1 sınavının gerçekleştirildiğini belirtti. 27 Ekim'de yapılacak TR-YÖS/2 sınavının da katılımcı ülke sayısını artırmasını beklediklerini vurguladı.

Türkçe Yeterlilik Sınavı Geliştirilmesi

2025 yılında hayata geçirilecek olan dört beceri odaklı uluslararası Türkçe sınavının geliştirilme çalışmalarının sürdüğünü belirten Ersoy, bu protokol sayesinde Türkçe üzerine yapılacak olan çalışmaların niteliğinin artırılacağını kaydetti.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı'ndan Değerlendirme

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, her iki kurumun işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "ÖSYM ile işbirliği yapıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. İki kurum olarak farklı alanlarda ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz," ifadelerini kullandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü, 4 temel dil becerisini ölçen Türkçe sınavları ve Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) alanlarında iş birliği yapmak üzere protokol imzaladı. Başkanlıkta düzenlenen protokol imza programına ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy (solda) ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy (sağda) katıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü, 4 temel dil becerisini ölçen Türkçe sınavları ve Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) alanlarında iş birliği yapmak üzere protokol imzaladı. Başkanlıkta düzenlenen protokol imza programına ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy (solda) ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy (sağda) katıldı.