Otilia Bruma, Küçükçekmece'de 'Sanatla Terapi' ile kadın yükümlüler ve çocuklarla buluştu

Rumen şarkıcı Otilia Bruma, Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen "Sanatla Terapi Projesi" kapsamında kadın yükümlüler ve suça sürüklenen çocuklarla bir araya geldi.

Ziyaret ve atölye çalışmaları

Kurumu ziyaret eden Bruma, tekstil, amigurumi, filografi ve dekoratif jel mum atölyelerini gezerek kadın yükümlülerin üretim süreçlerine katıldı. Filografi atölyesinde Türk bayrağı çalışması yapan, tekstil atölyesinde dikiş diken ve jel mum atölyesinde ürün hazırlayan sanatçı, ortaya çıkan eserleri yerinde inceledi.

Ziyareti sırasında suça sürüklenen çocuklarla da bir araya gelen Bruma, çocuklarla masa tenisi ve satranç oynadı; onlara eğitim hayatlarında başarı dileyerek zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları ve aile bağlarını güçlü tutmaları tavsiyesinde bulundu.

Bruma'nın mesajı ve destek çağrısı

Otilia Bruma, "Sanatla Terapi Projesi'ni çok değerli bulduğunu" belirterek şunları söyledi:

"Bu tür çalışmalar, dünyanın neresinde olursa olsun toplumsal huzur ve mutluluğa katkı sağlıyor. Suçun önlenmesi ve suça karışan bireylerin topluma kazandırılmasında denetimli serbestlik ofislerinin rolü çok büyük. Bu süreçte yalnızca görevlilerin değil sanat dünyasının, iş dünyasının, akademisyenlerin, basın camiasının ve toplumun tüm kesimlerinin bu alanda aktif rol alması gerektiğine inanıyorum."

Kurumsal değerlendirme ve teşekkür

Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin, yükümlüler ve suça sürüklenen çocukların topluma yeniden uyum sağlamaları için çok sayıda çalışma yürüttüklerini belirtti. Bilgin, süreçte gönüllülerin desteğinin önemine vurgu yaparak, Otilia Bruma ve eşi Bekir Ali Karakaş'ın "hiçbir maddi beklenti olmadan yurt dışından gelerek atölye çalışmalarına katılmalarını" büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Bilgin, Bruma ve Karakaş'a teşekkürlerini ileterek tüm sanatçıları, akademisyenleri, iş insanlarını, üniversite öğrencilerini ve gönüllü olmak isteyenleri bu sürece katkı sunmaya davet etti.

Atölye ziyaretlerinin ardından kurum personeliyle de söyleşi gerçekleştiren Bruma, sevilen şarkılarını seslendirirken, Bilgin Bruma ve Karakaş'a filografi Türk bayrağı ve teşekkür belgesi takdim etti.