Otizm Farkındalık Günü'nde 'Renklerin Sessiz Dili: Sanat İyileştirir' Sergisi

Otizm Destek Eğitim ve Dayanışma Derneği (ODEDDER), 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Ceren Gökçe'nin hazırladığı "Renklerin Sessiz Dili: Sanat İyileştirir" sergisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, serginin açılışında, Türkiye'nin "Beykoz'un Mozart'ı" olarak tanınan otizmli Yunus Yazar bir piyano dinletisi sunacak. Sergide Gökçe'nin sanatla kendini ifade etme yolculuğunu anlatan toplam 56 eser yer alacak.

Serginin amacı, sanatın iyileştirici gücüne dikkat çekmek ve renklerin engelleri aşan evrensel diline vurgu yapmaktır. Ayrıca, otizmli bireyler ile ailelerinin yaşadığı zorluklara ışık tutmayı ve bu bireylerin toplumdaki yerlerini pekiştirmeyi hedefliyor.

ODEDDER Başkanı Tolga Gökçe sergi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Otizmli bireylerin toplumda daha fazla görünür olmaları ve potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koyabilmeleri için çaba gösteriyoruz. Sanat, otizmli bireylerin kendilerini ifade etmeleri için güçlü bir araçtır. Bu sergi, yalnızca Ceren gibi gençlerin sanatsal yeteneklerini sergilemesi değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık yaratma adına önemli bir adımdır. Bizler, ODEDDER olarak otizmli bireylerin daha bağımsız ve mutlu bir hayat sürmelerine katkı sağlamak için her alanda çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sergi, 8 Nisan'a kadar gezilebilecek.