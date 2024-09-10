Otizmlilerin İstihdamı için İşbirliği Protokolü İmzalandı

Otizmli Bireylerin Çalışma Hayatında Daha Fazla Yer Alması İçin Protokol İmzalandı

Tohum Otizm Vakfı ve Arvato Lojistik, otizmli bireylerin çalışma hayatında yer almasına yönelik yeni bir proje için işbirliği protokolü imzaladı. Bu protokol, otizmli bireylerin iş yaşamına katılımlarını artırmayı ve işyerlerindeki başarılarını desteklemeyi amaçlıyor.

Projenin Amaçları

İmzalanan protokol ile otizmli bireyler, Arvato Lojistik bünyesinde istihdam edilecek. Projenin bir parçası olarak, Arvato Lojistik, otizmli bireylerin adaptasyon süreçlerini desteklemek üzere "Destekli İstihdam Modeli"ni hayata geçirecek. Hedef: Otizmli bireylerin iş hayatına katılımını sağlamak ve toplumsal farkındalığı artırmak.

Rahat Bir Çalışma Ortamı Sunulacak

Proje kapsamında, Tohum Otizm Vakfı Otizmliler Kariyer Merkezi, Arvato Lojistik ile işbirliği yaparak kapsamlı bir iş analizi gerçekleştirecek. Ayrıca, iş koçuna iki ay süresince eğitim verilecek, böylece otizmli bireylerin işe uyum süreçleri hızlanacak.

Farkındalık ve Destek Süreçleri

Arvato Lojistik, çalışanlarına otizm konusunda farkındalık çalışmaları düzenleyerek, verimli ve kapsayıcı bir çalışma ortamı yaratmayı hedefliyor. Tohum Otizm Vakfı, bir yıl boyunca iş yerindeki gerekli düzenlemeleri ve uyum süreçlerini destekleyecek danışmanlık hizmeti sunacak.

Uzman Görüşleri

Tohum Otizm Vakfı Başkanı Aylin Sezgin, bu işbirliğinin otizmli bireylerin sosyal ve iş hayatına kazandırılması açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı. Arvato Lojistik Genel Müdürü Umur Özkal da, şirketin çeşitlilik ve kapsayıcılık politikaları doğrultusunda otizmli bireylere fırsatlar sunmanın önemini ifade etti. Özkal, hedeflerinin eğitim sürecinin ardından dört otizmli bireyi istihdam etmek olduğunu belirtti.

2010 yılından bu yana otizmli bireylerin istihdam edilmesine yönelik çalışmalar yürüten Tohum Otizm Vakfı, bu projeyle otizmli bireylerin istihdam süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetmeyi ve yaygınlaştırmayı amaçlıyor.