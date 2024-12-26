Oto Yedek Parça Dolandırıcılığı: 274 Kişiyi Mağdur Eden 7 Zanlı Yakalandı

274 Kişiyi Dolandıran Çete Çökertildi

İnternet üzerinden oto yedek parça ilanları vererek 274 kişiyi toplamda 2 milyon 100 bin lira dolandıran 7 şüpheli, düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı.

Üç Aylık Çalışmanın Ardından Yakalandılar

Kayıt dışı işlemlere karşı başlatılan geniş çaplı çalışma, Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütüldü. Toplam üç ay süren gizli ve teknik takipler, dolandırıcıların izini sürmeyi sağladı.

Operasyon ve Ele Geçirilen Malzemeler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen operasyonda; H.U. (42), A.A.A. (35), K.U. (26), T.U. (26), F.K. (37), D.D. (45) ve Ö.Y. (39) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında toplam 17 cep telefonu, 19 SIM kart, bir hafıza kartı ve 4 SIM kart bloğu materyali ele geçirildi.

Adli İşlem Başlatıldı

Yakalanan zanlılar hakkında adli işlemler başlatılarak, yetkililere teslim edildi. Bu olay, dolandırıcılık vakalarına karşı toplumda bilinç oluşturulması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.