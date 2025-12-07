Otobüs Kazasında Ölen 3 Kişi Gaziantep’te Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kaza ve Otopsi Süreci

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde, yolcu otobüsünün bir tıra çarpması sonucu dün meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Osmaniye Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketleri Gaziantep’e getirildi.

Cenaze Törenleri

Cenazelerden Ökkeş Acet (55) ve Esma Atlar (37), Asri Mezarlık’taki Bahaeddin Nakıpoğlu Cami’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Aynı kazada hayatını kaybeden Yaşar Doğan (58) ise Yeşilkent Mezarlığı’nda kılınan namazın ardından defnedildi.

Yaşam ve Yolculuk Bilgileri

Kazada yaşamını yitiren Ökkeş Acet ile Yaşar Doğan’ın ayakkabıcı oldukları ve iş için gittikleri İzmir’den Gaziantep’e dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Diğer Cenaze

Feci kazada hayatını kaybeden Eda Bayrak’ın cenazesi ise ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

