Otobüslerdeki takograflar hakkında korkunç iddia!

Şehirler arası ve yurt dışı yolculuk yapan otobüs ve kamyon gibi araçlarda bulunan takograf cihazlarının farklı hilelerle durdurulduğu öne sürüldü. Daha önceden kullanıla analog tarzı takograflara sigara izmariti sıkıştırıp makineyi şaşırtan sürücüler şimdi yeni model dijital takograflara uzaktan kumanda yada farklı insanlara ait ehliyet ile verilerinin değiştirildiği iddia edildi.

Yapılan bu yöntemlerle hız sınırlarının aşıldığı ve normal şartlarda 4.5 saatte bir verilmesi gereken molaları vermeyerek gidilecek yere daha çabuk ulaşmak isteyen şoför, en fazla 9 saat yapması gereken yolculuğunu bu sayede 9 saat sonrasını da gerçekleştiriyor.

Takograftaki verileri değiştirdiği ortaya çıkan şoföre idari para cezası uygulanırken verilerin değiştirilmesine neden olan tüm düzenekleri kuran kişiler için de farklı yaptırımlar uygulanıyor.