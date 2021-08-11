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Otobüslerdeki takograflar hakkında korkunç iddia!

Son zamanlarda artış gösteren otobüs kazalarından sonra korkunç iddialar ortaya atıldı. Şehirlerarası yada yurt dışı yolculuk yapan otobüs ve kamyon gibi araçlarda hız ile kat edilen kilometre verileni kontrol eden takografların farklı hilelerle durdurulduğu öne sürüldü.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 11:08
Otobüslerdeki takograflar hakkında korkunç iddia!
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Şehirler arası ve yurt dışı yolculuk yapan otobüs ve kamyon gibi araçlarda bulunan takograf cihazlarının farklı hilelerle durdurulduğu öne sürüldü. Daha önceden kullanıla analog tarzı takograflara sigara izmariti sıkıştırıp makineyi şaşırtan sürücüler şimdi yeni model dijital takograflara uzaktan kumanda yada farklı insanlara ait ehliyet ile verilerinin değiştirildiği iddia edildi.


Yapılan bu yöntemlerle hız sınırlarının aşıldığı ve normal şartlarda 4.5 saatte bir verilmesi gereken molaları vermeyerek gidilecek yere daha çabuk ulaşmak isteyen şoför, en fazla 9 saat yapması gereken yolculuğunu bu sayede 9 saat sonrasını da gerçekleştiriyor.

Takograftaki verileri değiştirdiği ortaya çıkan şoföre idari para cezası uygulanırken verilerin değiştirilmesine neden olan tüm düzenekleri kuran kişiler için de farklı yaptırımlar uygulanıyor.


Son Güncelleme: 11.08.2021 11:08
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Anahtar Kelimeler:
OtobüsTakograf HileleriTakograf Hilesi
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