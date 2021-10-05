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Otobüste açık bilette 12 saat şartı kaldırıldı

Otobüsle seyahat edecek olan vatandaşları yakından ilgilendiren bir bilgi paylaşıldı. Yeni düzenlemeye göre otobüste açık bilette uygulanan 12 saat şartı kaldırıldı.

05 Ekim 2021 Salı 21:33
Otobüste açık bilette 12 saat şartı kaldırıldı
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Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, otobüs ile seyahat edecek vatandaşları ilgilendiren bir açıklama yaptı. açıklamaya göre, otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılan müracaatlarda bilet ücretinin tamamının iade edileceği, otobüs sefer saati başlayana kadar yapılan müracaatlarda ise 6 ay geçerli açık bilet düzenleme zorunluluğu getirildiği bildirildi.

Otobüste açık bilet tarihi güncellendi


Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile 6 Eylül’den itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin; uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatleri için 48 saat önce yapılmış negatifsonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesi kararlaştırıldı. Ancak, daha önce yolcu bileti almışolan vatandaşların, sefer başlamadan önce genelgede öngörülen asgari kriterleri sağlayamadıklarından dolayı seyahat edemedikleri, bunedenle yolcu bileti için ödedikleri ücretin iadesini alamadıkları veya açık bilete çeviremedikleri belirlendi.”

Yaşanabilecek vatandaş mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre düzenleme yapıldığı belirtilen açıklamada, “Önceden otobüsle seyahat etmek için yolcu bileti alan, ancak sefer başlamadan aşı ve PCR kriterlerine uygun olmadığı tespit edilen yolcular için, sefer başlayıncaya kadar talepte bulunulması halinde, daha önce düzenlenmiş yolcu bileti yerine ikinci bir talimata kadar 6 ay geçerli açık bilet düzenlenebilecek.”


Son Güncelleme: 05.10.2021 21:33
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Anahtar Kelimeler:
OtobüsAçık Bilet
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