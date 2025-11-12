Otogarda yakalandı: 'Kasten öldürme' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ortaya çıktı

Kocaeli otogarında durdurulan O.D.'nin 'kasten öldürme' suçundan 7 yıl 6 ay hapisle arandığı, S.Ş.'nin hırsızlıktan 4 yıl 2 ay ceza ile yakalandığı belirtildi.

Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde durdurulan bir yolcunun yapılan kimlik ve sorgu işlemlerinde, ’kasten öldürme’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Olayın detayları

Edinilen bilgiye göre, 12 Kasım günü saat 07.40 sıralarında, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri terminalde O.D. isimli şahsı durdurdu. Yapılan kontrollerde, O.D.'nin ’kasten öldürme’ suçundan hüküm giydiği ve ayrıca ’hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçundan arandığı tespit edildi.

Aynı gün emniyet ekiplerinin yürüttüğü başka çalışmalarda ise, ’binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan S.Ş. de yakalandı.

Adli süreç

O.D. ve S.Ş., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

