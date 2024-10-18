Otomobil Dolandırıcılığında Üç Tutuklama

Dolandırıcılık Operasyonu

Çorum merkezli bir dolandırıcılık operasyonu kapsamında, 37 ilde internetten satılık otomobil ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı.

Yapılan İddialar

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği, son zamanlarda artan kapora dolandırıcılığı ihbarları üzerine harekete geçti. Üç ay süren kapsamlı bir çalışmanın sonunda, şüphelilerin kopyalama yöntemiyle sahte ilanlar yayınladıkları ve bu yöntemle 405 dolandırıcılık olayı gerçekleştirdikleri belirlendi.

Şüphelilerin Yöntemi

Şüphelilerin F.K, Ş.A. ve A.S. olduğu belirtilirken, ilan sitelerinden otomobil ilanlarını kopyalaıp daha düşük fiyatlarla sahte ilanlar yayınladıkları tespit edildi. Müşterilerden kapora adı altında farklı miktarlarda para alarak izlerini kaybettirmişlerdir.

Operasyon ve Tutuklamalar

Sonuç olarak, 37 ilde 405 kişiyi dolandırarak yaklaşık 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öğrenilen şüphelilerden ikisi İstanbul'da, bir diğeri ise Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ilk ifadeleri için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adli Süreç

Yürütülen işlemler sonrasında Çorum Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı. Ayrıca, düzenlenen "şafak" operasyonunun görüntüleri de medyaya yansıdı; ekiplerin sabah saatlerinde evlere girdiği anlar dikkat çekti.