DOLAR
34,24 -0,45%
EURO
37,2 -0,35%
ALTIN
2.981,59 -0,96%
BITCOIN
2.326.689,2 -1,48%

Otomobil Dolandırıcılığında Üç Tutuklama

37 ilde düzenlenen operasyonda dolandırıcılık yapan 3 kişi çökertildi. 5 milyon lira haksız kazanç elde ettiler.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 16:19
Otomobil Dolandırıcılığında Üç Tutuklama

Dolandırıcılık Operasyonu

Çorum merkezli bir dolandırıcılık operasyonu kapsamında, 37 ilde internetten satılık otomobil ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı.

Yapılan İddialar

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği, son zamanlarda artan kapora dolandırıcılığı ihbarları üzerine harekete geçti. Üç ay süren kapsamlı bir çalışmanın sonunda, şüphelilerin kopyalama yöntemiyle sahte ilanlar yayınladıkları ve bu yöntemle 405 dolandırıcılık olayı gerçekleştirdikleri belirlendi.

Şüphelilerin Yöntemi

Şüphelilerin F.K, Ş.A. ve A.S. olduğu belirtilirken, ilan sitelerinden otomobil ilanlarını kopyalaıp daha düşük fiyatlarla sahte ilanlar yayınladıkları tespit edildi. Müşterilerden kapora adı altında farklı miktarlarda para alarak izlerini kaybettirmişlerdir.

Operasyon ve Tutuklamalar

Sonuç olarak, 37 ilde 405 kişiyi dolandırarak yaklaşık 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öğrenilen şüphelilerden ikisi İstanbul'da, bir diğeri ise Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ilk ifadeleri için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adli Süreç

Yürütülen işlemler sonrasında Çorum Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı. Ayrıca, düzenlenen "şafak" operasyonunun görüntüleri de medyaya yansıdı; ekiplerin sabah saatlerinde evlere girdiği anlar dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
RTÜK'ten Yeni Gündüz Kuşağı Etik İlkeleri
2
Erdemli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
3
Otomobil Dolandırıcılığında Üç Tutuklama
4
Ürdün Ordusu'ndan Sınır Geçişi İddialarına Yanıt
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MESS Genel Kurulu'nda Metal Sanayisine Vurgu Yaptı
6
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan ile Görüştü
7
İsviçre Basını: İstabul'daki Müzakerelerde ABD ve İngiltere'nin Rolü

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor