Otomobil İthalatına Yeni Düzenleme: AB Dışı Ülkelere Ek Mali Yükümlülük

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile binek otomobil ithalatına yönelik yeni mali düzenlemeler yürürlüğe konuldu. Ticaret Bakanlığı, kararın yerli üretimi korumak, cari açığı azaltmak ve nitelikli istihdamı sürdürmek amacıyla alındığını bildirdi.

Amaç ve Gerekçe

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, iç ve dış piyasa gelişmeleri, küresel trendler ve özellikle dünya ticaretinde artan korumacılık eğilimlerinin dikkate alındığı; otomotiv sektörünün Türkiye ekonomisinde stratejik bir role sahip olduğunun vurgulandığı belirtildi. Açıklamada, artan ithalat baskısı ve haksız rekabet karşısında sektörün korunması ihtiyacı öne çıkarıldı.

Düzenlemenin Detayları

Yayımlanan düzenlemeye göre, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmamız bulunan ülkeler dışından yapılacak binek otomobil ithalatında Dünya Ticaret Örgütü kuralları ve uluslararası yükümlülüklere uygun olarak ek mali yükümlülükler uygulanacak. Buna göre:

Konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç): %25 veya minimum 6 bin dolar (hangisi yüksekse)

Plug-in (haricen şarj edilebilir) otomobiller: %30 veya minimum 7 bin dolar (hangisi yüksekse)

Elektrikli otomobiller: %30 veya minimum 8 bin 500 dolar (hangisi yüksekse)

Geçiş Süreci ve Yürürlük

Açıklamada, düzenlemeye konu araçların ithalatına ilişkin başlamış işlemler için bir geçiş süreci sağlandığı ve karar hükümlerinin yayımı tarihini takip eden 60. gün yürürlüğe gireceği bildirildi.

Bakanlığın Mesajı

Ticaret Bakanlığı, ilgili kurumlarla istişare içinde üretici ve tüketici faydasını gözeten politikalar üretmeye devam edeceklerini; otomotiv sektöründe yerli üretim, istihdam ve ihracatın geliştirilmesi için gerekli adımların kararlılıkla atılacağını duyurdu.