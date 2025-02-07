Otomotiv Şirketi Güneş Enerjisi ile Geleceğe Yöneliyor

Kocaeli, Sakarya ve Aksaray'daki Fabrikalar Güneşle Aydınlanıyor

Kocaeli, Sakarya ve Aksaray'da otomotiv sektöründe kataforez kaplama ve boya alanında hizmet veren bir firma, enerjisini güneşten elde ediyor. 4 fabrikanın çatısına kurulan güneş panelleri sayesinde elektrik ihtiyacının yüzde 45'ini karşılayan firma, bu sayede hem tasarruf sağlamakta hem de çevreye duyarlı bir yaklaşım sergilemektedir.

Şeref Karakaya'nın Girişimcilik Hikayesi

Şeref Karakaya, genç yaşlarında Karabük'ten İstanbul'a gelerek metal kaplama ve boya alanında bir işletmede çalışmaya başladı. İşvereninin destekleriyle 70 metrekarelik dükkanda Karakaya 86 adını verdiği şirketini kurdu. Aile işini büyütmek için kardeşlerini yanına alarak üretim kapasitesini artırdı ve Kocaeli, Sakarya ve Aksaray'daki 6 fabrikasında 700 kişiye istihdam sağladı.

Yenilenebilir Enerjiye Yönelim

Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomobil üreticilerine hizmet verdiklerini ve 800 kişiye kadar istihdam sağlamayı hedeflediklerini bildirdi. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik çalışmalara da değinen Karakaya,"Rüzgar türbini olmadı. Ancak güneş panellerine yöneldik ve kurdurduk." şeklinde konuştu.

Geleceği Güneş Enerjisiyle Şekillendirmek

Güneş enerjisine yaptıkları yatırımlarını artırmayı planladıklarını belirten Karakaya, "Tükettiğimiz elektriğin tamamını karşılamak için bu alana yatırım yapmayı düşünüyoruz." ifadeleriyle hedeflerini açıkladı. 2025 sonu veya 2026'da tamamlanması beklenen bu yatırım ile firma, tüm enerji ihtiyacını güneşten elde etmeyi planlıyor.

AR-GE ve Verimlilik Çalışmaları

Kirlenen güneş panellerini temizleme sistemi üzerine çalıştıklarını da belirten Karakaya, "Yapay zeka destekli robot üzerinde AR-GE merkezimiz çalışıyor. Bu robot, kirlenen panelleri temizleyerek verimliliği artıracak." diyerek projelerinin yeni aşamalarına dikkat çekti.

Kocaeli, Sakarya ve Aksaray'da otomotiv sektöründe kataforez (su bazlı boya) kaplama ve boya alanında faaliyet gösteren firma, elektrik enerjisini 4 fabrikanın çatısına kurulan güneş panellerinden karşılıyor. İş insanı Şeref Karakaya, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kocaeli, Sakarya ve Aksaray'da otomotiv sektöründe kataforez (su bazlı boya) kaplama ve boya alanında faaliyet gösteren firma, elektrik enerjisini 4 fabrikanın çatısına kurulan güneş panellerinden karşılıyor. İş insanı Şeref Karakaya, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.